مدرب الجزائر: نرغب بشدة في تحطيم رقم منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري ، أن لاعبيه يرغبون بشدة في تحطيم الرقم القياسي الأفريقي للمباريات المتتالية بدون هزيمة، والذي يحمله المنتخب المصري برصيد 24 مباراة.

ووصل المنتخب الجزائري إلى 20 مباراة بدون هزيمة، فيما تعود آخر خسارة له إلى 18 أكتوبر 2018 عندما سقط أمام مضيفه منتخب بنين، بهدف نظيف، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال بلماضي في تصريحات لقناة "بي ان سبورت" نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الثلاثاء :" لدى اللاعبين رغبة كبير في تحطيم الرقم القياسي الذي يحمله المصريون. أمور صغيرة مثل هذه لها أهمية كبيرة".

وأضاف :"ربما ليست من أهم الطموحات، فبالنسبة لي، منافسة كأس العالم التي تلوح في الأفق، تهمني كثيرا ونريد أن نشارك فيها، كما أن هناك كأس أمم أفريقيا-2021 المؤجلة لعام 2022 أيضا. نحن حامل اللقب الافريقي، لذا سنكون حتما الفريق الذي سيسعى الجميع للتغلب عليه، كلها عوامل تحفيز واللاعبون يعشقون ذلك".

وأكد :"كل فرصة لخوض مباريات تعتبر محطة نحو التحسن والتواجد سويا. نسعى لتحقيق التطور في كل مرة. منذ كأس أفريقيا 2019 لعبنا مباريات ذات مستوى عال ضد منتخبات قوية، لذا نتحسن باستمرار، نسجل أهدافا ونتلقى أهدافا قليلة، ولم نظهر أبدا بوجه شاحب".

وتلتقي الجزائر مع زيمبابوي يومي 12 و16 نوفمبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقبلة.

وألح بلماضي على ضرورة التحلي بالتواضع والتطلع لتحقيق الأفضل دوما وعدم الاكتفاء بما تحقق، محذرا في نفس الوقت من الخيبة.

واستطرد يقول " ليس من طبيعتي أن أبعث برسائل، كما لست من هواة التغني بالانتصارات، لأني أدرك صعوبة هذه المهمة وأعرف أن فرحة اليوم سرعان ما تتحول إلى خيبة".

وأكد :" ربما أتحلى بالتشاؤم، لكن اللاعبين يدركون بأن مدربهم ليس من أولئك الذين يقولون لهم إنكم الأحسن والأجمل، بل أذكرهم كيف وصلوا إلى هذا المستوى. لقد كان بيننا حديث صريح، ليس رغبة مني في الاحتفاظ بهذا المنصب، بل للجميع رغبة في الذهاب بعيدا وعدم الاكتفاء بما تحقق".

وجدد بلماضي، تطلعه للظهور بوجه مشرف في مونديال قطر 2022، معترفا بأن التأهل لهذه البطولة لن يكون هينا، وأن الذين يعرفون الكرة الإفريقية يدركون أن الأمور ستكون صعبة للغاية.

وأضاف :" يبقى المونديال هدفنا الأول، لو تأهلنا، سنحضر له كما ينبغي للذهاب بعيدا في المنافسة. وإذا قلنا بأننا سنتأهل لدور الثمانية أو المربع الذهبي، فمعناه قلة احترام، لكننا لن نذهب إلى هناك من أجل المشاركة فقط".

وجدد بلماضي، التزامه مع المنتخب الجزائري حتى مونديال 2022، مؤكدا أنه ليس لديه أي خطط مستقبلية.

واختتم تصريحاته قائلا :" أنا بنسبة 2000 % مع الجزائر، أمامي منافسة كأس العالم. اليوم، الجزائر وليس شيء آخر إلا الجزائر".