مدرب توجو غاضبا: نعيش وضعا غير مسبوق قبل مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الفرنسي كلود لو روا، المدير الفني لمنتخب توجو، عن استيائه لعدم حصول فريقه على راحة كافية قبل مواجهة منتخب مصر.

ويستضيف منتخب مصر نظيره التوجولي يوم 14 نوفمبر الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما بعدها بثلاثة أيام على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، يوم 17 من الشهر نفسه.

وقال لو روا، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" بعد وصوله إلى القاهرة: "رحلتنا كانت صعبة للغاية، وجود ثلاثة أيام قبل خوض المباراة يعتبرا أمر جنونيا".

وأضاف: "كيف يمكن أن يلعب الفريق واللاعبون بعد هذا التوقف الطويل، لقد قطعوا آلاف الكيلومترات من توجو إلى مصر، نعيش وضعا غير مسبوق لكن هذه هي كرة القدم".

وأكمل: "في أوروبا يحصلون على فترة راحة لإعادة شحن اللاعبين، فريقي لم يحصل على راحة كافية واللاعبون لن يؤدون بنفس الصورة، أنا غاضب من هذا الأمر".

وأتم مدرب توجو قائلا: "يتبقى لنا أربع مباريات في التصفيات، ونعرف أننا مطالبين بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراتين المقبلتين لتحسين وضعنا في المجموعة أمام منافس بحجم مصر الذي يملك لاعبين أكفاء وعلى رأسهم محمد صلاح".

يُذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة بالتصفيات برصيد نقطتين بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر متصدر الترتيب، فيما يأتي منتخب توجو في المركز الرابع الأخير بنقطة، بعد خسارته من جزر القمر وتعادله مع كينيا.