العين الإماراتي: الإصابة وراء غياب كودجا عن توجو أمام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ماجد العويس عضو مجلس ادارة نادي العين الاماراتي، أن الفريق لم يمنع التوجولي لابا كودجا لاعب الفريق من الانضمام لمنتخب بلاده، مشيراً إلى أن الإصابة وراء غيابه عن لقاء مصر بتصفيات أمم أفريقيا 2021.

وتلعب مصر مع توجو يوم 14 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من مجموعات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم، على أن تشد الرحال إلى توجو لمواجهة أصحاب الأرض يوم 17 من الشهر ذاته.

وقال العويس في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت": "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في مباراته أمام توجو، ولم نمنع أي لاعب من الانضمام لمنتخب بلاده".

وأضاف: "ولكن فيفا منح الحق للفرق بأن تمنع سفر لاعبيها بسبب قواعد الحجر الصحي التي تلزم بعزل اللاعب لمدة 14 يوماً".

وتابع العويس: "انضمام لابا كودجا إلى منتخب توجو صعب، خاصة وأن اللاعب عانى من إصابة في المباراة الأخيرة للفريق والاصابة هي من منعته من الانضمام لمنتخب بلاده".

واختتم عضو مجلس إدارة النادي تصريحاته: "لا مشكلة لدينا من توجه الاتحاد التوجولي للفيفا لكي يشكونا".