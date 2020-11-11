اتحاد الكرة يُلغي بنداً يتعلق بالمعارين.. ويحدد موعد الدوري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة المنوطة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن بطولة الدوري الممتاز الجديد ستنطلق في ديسمبر.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال جمال محمد علي:"تنطلق بطولة الدوري في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، وهذا أمر مؤكد".

وتترقب أندية الدوري الممتاز الإعلان عن موعد بداية الموسم الجديد، وذلك من أجل وضع خططهم للإعداد للمسابقة.

وأضاف جمال محمد علي :"حصلنا على تصويت أغلب الأندية بشأن إلغاء بند عدم لعب المُعارين ضد أنديتهم الأصلية في الدوري".

وأنهى علي :"لماذا يتم حرمان النادي المستعير من الاستفادة بلاعبه في مباريات رسمية؟ النادي يدفع راتب اللاعب وأحياناً يدفع مقابل إعارة، ولذلك تم إلغاء ذلك البند، ومن حق كل المعارين اللعب ضد أنديتهم".