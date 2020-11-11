الخليج 365 يكشف التفاصيل المالية لصفقة انتقال عنتر إلى المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق: كشف مصدر مسؤول بالمصري البورسعيدي التفاصيل المالية لصفقة تعاقد النادي مع أحمد عنتر من صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن الصفقة كلفت المصري ستة ملايين جنيه، سيددها النادي البورسعيدي للزمالك على عدة دفعات. وأضاف: "الزمالك حصل على ثلاثة مايين جنيه نقدا، وسيتم سداد باقي المبلغ على جزئين". وأتم المصدر قائلا: "محمد عنتر تنازل عن بقية مستحقاته في الزمالك للسماح له بالرحيل والانتقال لصفوف المصري". يذكر أن صاحب الـ27 عاما انتقل إلى المصري لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2023.

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