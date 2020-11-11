أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه من المهم الاستعداد الجيد قبل بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.
وقال ربيع خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أبحث عنمصلحة المنتخب، ومن المهم أن نستعد جيدا ويكون هناك شغل فني وترتيب، فنحن مقبلين على بطولة شرسة وقوية جدا".
وأكمل: "سنسافر يوم 13 ديسمبر وأول مباراة ستكون يوم 15من الشهر ذاته، وسنواجه منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا".
وتابع: "انا اتواجد في معسكر مفتوح حاليا وهذا هو الأسبوع الثاني عشر في ترتيبات البطولة، خضنا مباراة ودية ولدينا مباراة مع بتروجت غدا، بالإضافة أننا سنخوض 6 مباريات ودية أخرى بالفترة المقبلة، كما أن اللاعبين بدأوا في الانضمام للمعسكر".
كانت هذه تفاصيل خبر ربيع ياسين: منتخب الشباب تنتظره مباريات "شرسة" في بطولة شمال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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