ربيع ياسين يكشف كواليس هروب لاعبي وادي دجلة من معسكر منتخب الشباب

أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه تفاجئ بعدم تواجد كريم محمد وأحمد شريف لاعبي وادي دجلة مواليد 2003 في معسكر المنتخب.

وقال ربيع خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد

: "كريم محمد وأحمد شريف لاعبي وادي دجلة من مواليد 2003، وانا اسعى لتحضير أجيال، كنا نلعب مباراة يوم الأربعاء وتجمعنا بعد ذلك يوم الجمعة".

وأكمل: "مساء يوم الجمعة في

معسكر المنتخب، تفاجئهم بأنهم غير متواجدين، وعلمت أن إداري دجلة تحدث وقال لهم أن مدرب الفريق يريدون لكي يحضرون معه التحضيرات منذ اليوم الأول".

وتابع: "لا يوجد مشكلة فيما حدث فهم مازالو صغار، لكن يهمني أن أصنع أجيال تقدم أفضل شئ ونتائج للبلد، ومن الصعب عودتهم مرة أخرى فأنا أعمل بنظام".