اتحاد الكرة يكشف موعد انطلاق الدوري الجديد

كشف جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، عن موعد بدء مسابقة الدوري الممتاز للموسم المقبل 2020 -2021. وقال محمد علي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "الدوري الجديد سينطلق في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل". وأضاف "سيتم فتح فترة القيد الشتوي بعد 7 أسابيع من انطلاق المسابقة". الشتوي بعد 7 أسابيع من انطلاق المسابقة". وأشار "إلغاء بند عدم مشاركة بين الأندية حال إعارة اللاعبين". وكان النادي الأهلي توج بمسابقة الدوري الممتاز في الموسم المنصرم، للمرة الـ 42 في تاريخه.

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