مدافع الجونة: أضعنا الدوري على الزمالك.. ورفضت دور الموظف في الأهلي

أكد لؤي وائل مدافع نادي الجونة، أن فريقه يؤدي مباريات قوية أمام الزمالك وبيراميدز، مشيراً أن لاعبي فريقه على أعلى مستوى.

قال لؤي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان

اللاعبين يقدمون اداء مميز مع الفرق الكبيرة بشكل عام. وتابع ان لاعبي الجونة يقدمون اداء مميز وهم لاعبين على اعلى مستوى. واتم أن الجونة سبق واضاع على الدوري على الزمالك الموسم الماضي.

كما أكد لؤي وائل لاعب الجونة الحالي والاهلي السابق، انه رحل عن الاحمر لرفضه دور الموظف، حيث قال " لم احصل على فرصة للمشاركة ولذلك قررت الرحيل عن الاهلي. واكد: ارفض فكرة تقاضي راتب سنوي دون مشاركة، اريد دائما ان يكون لي بصمة مع اي فريق أمثله.