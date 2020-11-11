أكد لؤي وائل مدافع نادي الجونة، أن فريقه يؤدي مباريات قوية أمام الزمالك وبيراميدز، مشيراً أن لاعبي فريقه على أعلى مستوى.
قال لؤي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى اناللاعبين يقدمون اداء مميز مع الفرق الكبيرة بشكل عام. وتابع ان لاعبي الجونة يقدمون اداء مميز وهم لاعبين على اعلى مستوى. واتم أن الجونة سبق واضاع على الدوري على الزمالك الموسم الماضي.
كما أكد لؤي وائل لاعب الجونة الحالي والاهلي السابق، انه رحل عن الاحمر لرفضه دور الموظف، حيث قال " لم احصل على فرصة للمشاركة ولذلك قررت الرحيل عن الاهلي. واكد: ارفض فكرة تقاضي راتب سنوي دون مشاركة، اريد دائما ان يكون لي بصمة مع اي فريق أمثله.
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الجونة: أضعنا الدوري على الزمالك.. ورفضت دور الموظف في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.