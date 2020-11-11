البنك الأهلي: تعاقدنا مع صفقات قوية لتحقيق مركز جيد في الدوري

أكد حمادة هاشم مدير تعاقدات البنك الأهلي، أن فريقه أتم التعاقد مع أكثر من صفقة مميزة.

وقال هاشم خلال مداخله هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: تعاقدنا مع كلا

من محمد كوفي، أحمد ياسر، عاصم صلاح، بهاء مجدي، أحمد ياسين شادي رضوان ومحمد فخري "اعارة"، وهناك اسماء أخرى نعمل عليها للانضمام في الفترة القادمة.

واردف: طموحنا ان نكون بمركز جيد بالموسم الجديد وابرمنا صفقات طمعا في ذلك بالاضافة الى جهاز فني مميز بقيادة محمد يوسف.

واكد: اتحاد الكرة فاجئنا بتمديد القيد في توقيت غير مناسب وكان عليهم منحنا بعض الوقت قبل اعلان هذا القرار

واتم: ضيق الوقت سيؤدي الى ارتفاع اسعار اللاعبين.