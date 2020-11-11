مدافع الجونة: تعرضنا للسباب من لاعبي الزمالك وتعاهدنا على إثبات قوتنا

كشف لؤي وائل مدافع الجونة، عن كواليس لقاء فريقه أمام الزمالك الموسم قبل الماضي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 في الدوري.

قال وائل في تصريحات لبرنامج

"الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "تعرضنا لألفاظ خارجة من لاعبي الزمالك، كانوا في حالة عصبية كبيرة ولهم العذر في ذلك لأن عدم فوزهم باللقاء سيؤدي إلى خسارتهم بطولة الدوري".

وواصل: "كنا نخوض اللقاء بهدوء شديد لكن تعاهدنا على إثبات أنفسنا خاصة وأن البعض حاول التقليل من فريق الجونة قبل المباراة".