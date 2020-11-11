كشف لؤي وائل مدافع الجونة، عن كواليس لقاء فريقه أمام الزمالك الموسم قبل الماضي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 في الدوري.
قال وائل في تصريحات لبرنامج"الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "تعرضنا لألفاظ خارجة من لاعبي الزمالك، كانوا في حالة عصبية كبيرة ولهم العذر في ذلك لأن عدم فوزهم باللقاء سيؤدي إلى خسارتهم بطولة الدوري".
وواصل: "كنا نخوض اللقاء بهدوء شديد لكن تعاهدنا على إثبات أنفسنا خاصة وأن البعض حاول التقليل من فريق الجونة قبل المباراة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الجونة: تعرضنا للسباب من لاعبي الزمالك وتعاهدنا على إثبات قوتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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