مدير جهاز الزمالك يوضح سبب اعتراض الفريق على تأجيل مباريات كرة اليد

أكد حمادة عبد الباري، مدير جهاز كرة اليد بالزمالك، أن الفريق رفض تأجيل مباراتي الحسم بالدوري الماضي. وقال عبد الباري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك رفض تأجيل مباراتي الحسم في الدوري الماضي، كان الأفضل إجراء مسحات عبر قناة صدى البلد: "الزمالك رفض تأجيل مباراتي الحسم في الدوري الماضي، كان الأفضل إجراء مسحات كورونا للاعبين". وأكمل: "أنا مع المسحات لكن لا تؤجل مباريات، هناك العديد من اللاعبين أجروا فحوصات ثم سافروا مثل يحيى خالد وممدوح هاشم وعلي زين". وأتم: "وافقنا على التأجيل لمدة اسبوع واتحاد اليد قال سيفعل ذلك، لكن تفاجئنا بإنه تأجل اسبوعين مثلما أراد الأهلي".

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