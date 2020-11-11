ميدو ينتقد الأندية بسبب وكلاء اللاعبين

يرى أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، أن الأندية التي تمتلك أكثر من لاعب متعاقد مع وكيل لاعبين فهو نادي يعاني من الفساد.

وقال ميدو خلال برنامجه عبر قناة النهار، " أي نادي به أكثر من 5 لاعبين لوكيل واحد، نادي "فاسد".

وأضاف " الأمر منتشر كثيرا في الاندية

المصرية ويجب إنهاء هذا الفساد من أجل مصلحة الكرة المصرية".

وأشار " أثناء عملي كـمدير فني رفضت طلب لوكيل لاعبين بخصوص لاعب في فريقي، فأخبر 8 لاعبين بأن هناك اتجاه لإقالتي".