ميدو يطالب بحضور 5 آلاف مشجع في الدوري

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو حضور 5 آلاف مشجع لكل نادي في الدوري القادم، خاصة وأن الأندية تدعم صفوفها بقوة وسينقص الدوري الجماهير فقط. فقط. وقال ميدو من خلال برنامجه أوضة اللبس : نفسنا الدوري يرجع بجمهور و على الأقل ب5 آلاف مشجع لكل نادي الدوري سيكون مختلف تماما الموسم المقبل مع الصفقات الجديدة حتى. مشجع لكل نادي الدوري سيكون مختلف تماما الموسم المقبل مع الصفقات الجديدة حتى. وتابع: أطالب بحضور الجماهير ولو بعدد قليل عشان الجمهور روح الكرة ونفسي يكون فيه نية وقرار من قبل المسؤولين.

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