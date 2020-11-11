الامارات | «دراجون» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن «دراجون» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج الجواد دراجون ابن داحس، العائد للمالك البولندي زد جورسكي، وبإشراف المدرب ام جانيكوسكي، وبقيادة الفارس اس مورا، بلقب الجولة العاشرة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ27، التي أقيمت مطلع الأسبوع الجاري، في مضمار سلوزويك في العاصمة البولندية وارسو.

وقال بيان صحافي: «شهد السباق مشاركة تسعة خيول تمثل نخبة المرابط واسطبلات الخيل العربي في بولندا وأوروبا، الذي أقيم لمسافة 2400 متر ضمن فئة (ليستد)، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغ مجموع جوائز السباق 30 ألف يورو».

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 2:56:72 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية «ويلكي داكريس»، من نسل مارد الصحراء، فيما جاء في المركز الثالث «سيف الملوك»، المنحدر من نسل كارميل دي فاوست، ووقف في المركز الرابع «اشارون»، وجاء خامساً «جنرال ليدي».

من جهته، أعرب مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني، عن سروره بالمنجزات المهمة التي سجلتها المحطة البولندية العاشرة في ختام جولات القارة الأوروبية للكأس الغالية.

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