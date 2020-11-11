الامارات | اتحاد الكرة يُطلق برنامج لقاح «كوفيد-19» للأندية والمنتخبات

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُطلق برنامج لقاح «كوفيد-19» للأندية والمنتخبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الكرة أمس في بيان صحافي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، إطلاق برنامج جرعة لقاح «كوفيد-19» لأعضاء الأندية والمنتخبات الوطنية، ومنتسبي كرة القدم بالدولة في إطار جهوده الرامية للحفاظ على سلامة الرياضيين وممارسي لعبة كرة القدم، ودعماً للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته، مؤكداً إنهاء كل الترتيبات الخاصة بعملية تلقي اللقاح.

وطالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، منتسبي كرة القدم بالدولة بالاستفادة من البرنامج، وتلقي جرعة كوفيد-19، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

من جانب آخر، اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه التاسع أول من أمس بدبي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والأعضاء كافة، إقامة لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية حلقة نقاشية بحضور جميع المدربين المواطنين، بهدف طرح الأفكار وتبادل الآراء، وإنشاء منصة إلكترونية لتلقي المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير أداء الكوادر الوطنية العاملة في الأندية والمنتخبات.

وناقش المجلس آخر استعدادات لجنة المسابقات لانطلاق دوري الدرجة الأولى الجمعة المقبل، ومسابقة الدرجة الثانية في ديسمبر.

واعتمد الإجراءات الخاصة في حال إلغاء الموسم الرياضي لهاتين المسابقتين، وكذلك التعميم السنوي لمسابقة دوري الشباب التي تنطلق 20 الجاري، واعتماد توصيتي لجنة الحكام في ما يتعلق بالخصومات المالية للحكام بدءاً من الموسم الحالي، وتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد من الدور التمهيدي لكأس الخليج العربي «مباريات دور الإياب»، كما تم اعتماد مقيمي حكام كرة الصالات ومسابقتي الدرجة الأولى والثانية،إلى جانب اعتماد قائمة الحكام الدوليين المرشحين للشارة الدولية لعام 2021.

واطلع المجلس على برنامج إعداد المنتخب للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، حيث يستعد الأبيض لخوض وديتي طاجيكستان والبحرين غداً والاثنين المقبل.

• اعتماد الإجراءات الخاصة في حال إلغاء موسم الدرجة الأولى والثانية.

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