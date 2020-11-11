الامارات | «الغولف في دبي».. بطولة جديدة جوائزها 1.2 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن «الغولف في دبي».. بطولة جديدة جوائزها 1.2 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجولة الأوروبية للغولف، المقامة تحت شعار «السباق إلى دبي»، عن إضافة بطولة جديدة إلى روزنامة الموسم الحالي 2020، وهي «الغولف في دبي» المقدمة من «موانئ دبي العالمية» بإجمالي جوائز يصل إلى 1.2 مليون دولار أميركي، ويستضيفها ملعب «النار» في عقارات جميرا بدبي، خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من ديسمبر المقبل.

ويأتي الإعلان عن البطولة الجديدة ليعزز مكانة دبي مجدداً على صعيد ساحة الغولف العالمي والجولة الأوروبية، خصوصاً أن «الغولف في دبي» تقام قبل أسبوع فقط على استضافة عقارات جميرا للجولة الختامية في موسم «الجولة الأوروبية» و«السباق إلى دبي»، ممثلة بجولة «موانئ دبي العالمية»، البالغ إجمالي جوائزها ثمانية ملايين دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية، كيث بيلي، في تصريحات صحافية: «تحديات كبرى فرضت على موسم 2020 جراء التوقف الطويل بين مارس ويوليو الماضيين، الأمر الذي حتّم علينا إعادة تصور لجدولنا الزمني للجولات، ومن ضمنها نجاح شراكتنا الاستراتيجية مع (موانئ دبي العالمية) في الإعلان عن ولادة بطولة جديدة تضاف إلى روزنامة الموسم، ممثلة بـ(الغولف في دبي) التي ستقام في التوقيت ذاته مع بطولة (جنوب إفريقيا) المفتوحة، في فرصتين استثنائيتين للاعبي الغولف حول العالم، لضمان تأهلهم وحجز مقاعدهم إلى مسك ختام الموسم في (جولة موانئ دبي العالمية)، التي تستضيفها دبي لهذا العام في الفترة بين 10 و13 ديسمبر، وتقتصر المشاركة فيها على المصنفين الـ60 الأوائل في سلم ترتيب (الجولة الأوروبية)، و(السباق إلى دبي)».

وأوضح: «أود أن أشكر قادة دبي، و(موانئ دبي العالمية)، وجميع الشركاء، على دعمهم الدائم لـ(الجولة الأوروبية)، ومساعدتهم في تحقيق هذا الحدث، وإضافة بطولة جديدة إلى روزنامة موسم 2020، ما يعكس التطور الدائم في شراكتنا».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للاتصالات في «موانئ دبي العالمية»، دانيال فان أوترديك: «البطولة الجديدة الغولف في دبي هي مثال آخر على قدرة دبي على استضافة الأحداث العالمية، وتأكيد مكانتها كمركز رائد لكل من التجارية والسياحة والرياضة معاً، ونتطلع إلى الترحيب بالجولة الأوروبية ولاعبيها في الإمارة، في بطولتين متتاليتين».

وباتت «الغولف في دبي» البطولة الرابعة في موسم «الجولة الأوروبية» التي تستضيفها الدولة في عام 2020، بعد كل من بطولتي «أبوظبي إتش إس بي سي» و«أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، بجانب «جولة موانئ دبي العالمية».

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