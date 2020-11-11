الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عودة
كشف لاعب سابق للمنتخب الوطني، لعب مع ثمانية أندية، عن رغبته في العودة إلى ناديه الأول الذي درّبه وتسبب في نجوميته ليرد له الفضل بذلك، مبيناً جاهزيته البدنية والفنية.
معلومة
تلقى لاعب عراقي، يلعب في دوري الخليج العربي بفئة المقيم، معلومة من زميل مقرب له، بأن المنتخب العراقي بدأ فعلياً بمراقبته، تمهيداً لضمه إلى «أسود الرافدين».
اجتماع
عقدت إدارة أحد الأندية اجتماعاً مع مدرب الفريق، أول من أمس، أكدت خلاله دعمها للمدرب وعدم تفكيرها في الاستغناء عن خدماته، مشيرة إلى أنه يجب منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا منذ بداية الموسم.
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