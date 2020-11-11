شكرا لقرائتكم كواليس حضور الإيطالى تراميزانى للقاهرة والعودة لعدم الاتفاق مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر منذ ايام قليلة الإيطالى باولو تراميزاني المدير الفني لأبويل نيقوصيا القبرصي السابق، إلى القاهرة برفقة اثنان من المساعدين له، من أجل التعاقد على تولى تدريب قيادة الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

وغادر المدرب الإيطالى الذى كان مرشحًا لتولى تدريب الزمالك قبل أن يتولى البرتغالى باتشيكو، القاهرة، بعد وصوله بساعات قليلة لعدم التوصل لإتفاق مع إدارة بيراميدز، التى اتجهت للتعاقد بعدها مع الأرجنتينى رودولفو أروابارينا الذى كان اعتذر فى البداية عن تولى المهمة، إلا إنه عاد ليوافق.

ومن المقرر أن يُعلن بيراميدز فى مؤتمر صحفى سيقام بالثانية ظهر غدًا الأربعاء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوى، عن تفاصيل التعاقد مع أروابارينا الذى كان مرشحًا لتولى تدريب الأهلى بعد رحيل السويسرى رينيه فايلر.

باولو تراميزانى صاحب الـ50 بدأ مسيرته التدريبية عام 2011 حينما عمل كمساعد لمواطنه الإيطالي جياني دي بياسي في تدريب منتخب ألبانيا، وتأهل لأول مرة إلى يورو 2016، وتولى تدريب العديد من الأندية حيث أصبح مدرب لنادي لوجانو السويسري ثم انتقل في شهر يونيو 2017 إلى تدريب سيون السويسري قبل أن تتم إقالته في شهر أكتوبر بسبب اهتزاز النتائج.

ثم تولى تدريب أبويل نيقوصيا القيرصى وقاده للفوز بلقب الدوري والتأهل لننهائي الكأس قبل الهزيمة بهدفين دون رد، وفي الموسم التالي وبسبب الهزيمة في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا أقيل تراميزاني من تدريب أبويل.

ثم تعاقد مع نادي ليفورنو المتواجد في الدرجة الثانية في الدوري الإيطالي إلا إنه أقيل بعد سبع مباريات لسوء النتائج، بعدها عاد لتدريب سيون السويسري لولاية ثانية قبل الرحيل عنه في أغسطس.