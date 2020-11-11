شكرا لقرائتكم اليوم.. منتخب الشباب يواجه بتروجت وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2001 تحت 20سنة، بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى، مباراة ودية أمام نادى بتروجت اليوم الأربعاء فى الثانية ظهرا باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021 ، واستقر المدير الفنى على برنامج المباريات الودية حتى موعد السفر إلى تونس، وقرر خوض 7مباريات مع أندية من الدوري الممتاز والقسم الثانى استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا التى تضم تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

فى سياق مغاير ، قرر ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، استبعاد لاعبي وادي دجلة كريم محمد وأحمد شريف، من معسكر شباب الفراعنة، عقب خروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني، وانتظر ربيع ياسين، صدور قرار تحقيق نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي مع الثنائي، لأكثر من ثلاثة أيام، لكنه لم يصدر حتى الآن وبناء عليه تم اتخاذ القرار اليوم باستبعادهما، من قائمة المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد لبطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.

من ناحية أخرى، يواصل محمد شحاتة لاعب خط وسط طلائع الجيش إجراء جلسات علاج طبيعي مكثفة لمدة ثلاثة أيام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية وشارك زياد فرج لاعب خطً وسط المصري الي التدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة تاهيله من الاصابةً التي لحقت به فى المباراة الاخيرة بالدوري الممتاز مع الفريق البورسعيدي.

يذكر أن منتخب شباب مصر واجه نادي النصر في اخر ودياته وأنتهت بالتعادل 3/3.