شكرا لقرائتكم سموحة: بانون هيكون مكسب لو الأهلي فكر في إعارته.. وانضمام جيرالدو صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة أن النادي نجح في ابرام أكثر من صفقة مثل اطهر الطاهر ورفيق كابو وعبد الكير الوادي ومحمود البدري ومحمد اشرف حارس مرمى المنتخب الاولمبي ورفاعي ظهير ايسر تحت السن من الداخلية وهناك صفقات جاري العمل على انهائها.

وبخصوص طلب استعارة المغربي بدر بانون من الأهلي، قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "الاهلي صاحب القرار بشأن اعارة بدر بانون وهو قلب دفاع جيد جدا ولو الأهلي عنده امكانية يطلعه اعارة هيقى مكسب لسموحة ولكن الموضوع مش واضح".

أردف: "بانون مدافع جيد جدا وجاي من نادي كبير زي الرجاء وهيتطور كتير جدا لما ييجي الاهلي ومشكلته الوحيدة في الناحية الجماعية وقيادة خط الضهر والجماعية صمة من سمات الأهلي وشايف ان الاهلي هيحلها".

شدد: "مفيش قرار بشأن التعاقد مع جيرالدو وهو لعبل سريع جدا ومع نادي سموحة ممكن يؤدي بشكل كبير ولكن الموضوع هيبقى صعب اني اتعاقد معاه في الوقت الحالي".

أضاف: "احاول اتعاقد مع لاعب في وسط الملعب وظهير ايسر تاني وفرج عامر لا يتأخر يحاول بشتى الطرق تدعيم الفريق"، مضيفا: "الزمالك مخدش قرار رسمي بشأن أحمد فتوح ونفس الوضع بالنسبة لصلاح محسن والأهلي والزمالك منشغلين بنهائي افريقيا".