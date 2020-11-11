شكرا لقرائتكم جمال محمد على يكشف عن موعد انطلاق الدورى الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف جمال محمد على نائب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن الموعد المحدد من قبل الجبلاية لانطلاق الموسم الكروى الجديد 2020 / 2021 بعد أن انتهى الموسم الحالى وشهد العديد من الصعوبات بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا التى لعدم انتهاء الموسم فى موعده.
وأكد جمال محمد على فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير عبر شاشة "أون تايم سبورت" إنه تم تحديد الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل موعدًا لإنطلاق الموسم الكروى الجديد.
وقرر مسئولو اللجنة الخامسية باتحاد الكرة مد فترة القيد المحلي لـ30 من شهر نوفمبر الجاري بدلا من الـ19 من الشهر نفسه تماشيًا مع رغبة الأندية وللتوافق كذلك مع موعد إغلاق القيد الأفريقي وانتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا والتى تنتهي يوم 27 نوفمبر بمباراة الأهلي و الزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.
وقال مسئولو اتحاد الكرة إن فترة القيد الثانية ستكون من يوم 1 لـ6 ديسمبر المقبل والخاصة بقيد الصفقات الجديدة للأندية، وكشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن مد القيد لأندية الدوري الممتاز حتى يوم 30 نوفمبر الجاري.
قال العطار إن اتحاد الكرة اتخذ قراره دعما لفريقي الأهلي والزمالك قبل اللقاء الذي يجمع بينهما يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وواصل أن مد القيد سيسمح للناديين بالاستفادة في النهائي من اللاعبين الذي يرغبون في رحيلهم، على أن يستغنوا عنهم بعد المباراة النهائية.
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