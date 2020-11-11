شكرا لقرائتكم محمد شبانة: الأهلى يدرس تأجيل صفقة سيرينو للانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في تلفزيون " اليوم السابع أن هناك اتجاه قوى لدي النادي الأهلي لتأجيل صفقة الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز إلى الانتقالات الشتوية القادمة في ظل بعض العراقيل منها صعوبة تسويق السنغالى بادجي حتى الان وأيضا مغالاة نادي صن داونز خاصة أن الفارق الزمني بين بدء الدورى المصري في الموسم الجديد وبين الانتقالات هي شهر فقط لأن الدوري سيبدأ في ديسمبر المقبل وهو ما يعني ان عدد المباريات التي قد يخوضها سيرينو مع الأهلى قليل ولا يستدعي الاستعجال.

تابع الإعلامي شبانه عبر برنامج " مع شبانه " مازالت المناقشات دائرة بين الجهاز الفني ولجنة التخطيط وأيضا محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى لاتخاذ القرار المناسب بشأن صفقة سيرينو و موعد إتمامها.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.