شكرا لقرائتكم الإسماعيلي: نحن أكثر نادي يتعرض للشائعات.. والبعض يزايد علينا في الصفقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن الدراويش أكثر نادي في مصر يتعرض للشائعات وآخرها استقالة خالد القماش من لجنة التعاقدات في النادي قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "ابرمنا العديد من الصفقات المحترة ومازلنا ندرس التعاقد مع لاعبين آخرين". أردف: "نتفاوض مع لاعبين في كل الاتجاهات سواء لاعبين بانتقال حر أو مرتبطين بانديتهم ونحتاج حارس مرمى وقلب دفاع". استطرد: "هناك أندية صاعدة حديثا للدوري الممتاز تزايد على الاسماعيلي في ابرام الصفقات وترصد ارقام عالية لخطف اللاعبين من الاسماعيلي رغم التوصل لاتفاق مع اللاعب والنادي".

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