شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف عن موعد فترة القيد الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة عن موعد فترة القيد الثانية، بعد مد فترة القيد الأولى إلى يوم 30 نوفمبر ، وقال مسئولو اتحاد الكرة إن فترة القيد الثانية ستكون من يوم 1 لـ6 ديسمبر المقبل والخاصة بقيد الصفقات الجديدة للأندية ، و كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن مد القيد لأندية الدوري الممتاز حتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

وقال العطار إن اتحاد الكرة اتخذ قراره دعما لفريقي الأهلي والزمالك قبل اللقاء الذي يجمع بينهما يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، و واصل أن مد القيد سيسمح للناديين بالاستفادة في النهائي من اللاعبين الذي يرغبون في رحيلهم، على أن يستغنوا عنهم بعد المباراة النهائية.

فى سياق مغاير ، شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تدريب المنتخب الوطنى الأول، بحضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في إطاراستعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو ذهابا وإيابا والمقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

كما شهد مران المنتخب تواجد محمد صلاح فى أول مران له عقب انضمامه صباح اليوم لمعسكر الفراعنة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني للمنتخب، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال المباريات الأفريقية، للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، مؤكداً دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية.

واضاف وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كل انواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة، مضيفا أن الشارع الرياضي ينتظر تأهل المنتخب والحصول علي اللقب الإفريقي في النسخة المقبلة.

من جانبه وجه السيد عمرو الجنايني شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على جهوده في متابعة كل ما يتعلق باستعدادات المنتخبات القومية، مؤكدًا الوقوف خلف المنتخب الوطني لانتزاع بطاقة التأهل لبطولة افريقيا 2022.