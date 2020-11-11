شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: قانون الرياضة يمنحني حق اتخاذ الاجراء القانوني حال وجود مخالفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن أن نهائي افريقيا بين الأهلي والزمالك سيقام على استاد القاهرة واستقرينا على تأجيل تجديد أرضية ملعب استاد القاهرة ورأينا الحالة العامة خشية من هطول امطار باستاد برج العرب.

قال وزير الرياضة، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "فيما يخص الجماهير اجراءات الاتحاد الافريقي بياخدها ولو سمح بعدد يحضر المباراة ولم لم يكن بسبب جائحة ورونا سنحترم ذلك.

تابع أشرف صبحي: "احنا مع الاندية الشعبية ونحافظ على الكيانات واي ظروف يمر بها الاندية تكون اعيينا على الكيانات لان اكيان هو الباقي ايا كان الفرد ولازم اقول ده ودي امانة ربنا اداهانا ولازم نراعي الأمانة والقسم اللي ربنا ادهولنا دون تحيز لأحد".

وأضاف وزير الرياضة: "أكيد نعمل كل حاجة مظبوطة والضغط من احد الاطراف يمين او شمال لا ننساق لأحد وهنتخذ اجراءاتنا القانونية وهيكون هو المناسب والصحيح، وبصفتي وزير الشباب والرياضة لازم نكون وراء الابطال الاولمبيين ونوفر لهم المناخ المناسب ونقف وراء منتخبنا القومي".

وأردف أشرف صبحي: "قانون الرياضة يعطي الوزير اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا للائحة المالية فيما يراه لو هناك مخالفات ولكن نحافظ على استقلالية المؤسسات وهذا دورنا وهذا أمانة".