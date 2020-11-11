شكرا لقرائتكم كمونة: مش عارف أشتغل في الدوري بسبب الوكلاء وعلى الأندية عدم الاستماع لهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير كمونة نجم الأهلى السابق، أن وكلاء اللاعبين والمدربين يتحكمون في الكثير من المناصب بالكرة المصرية ومش عارف أشتغل في الدورى بسببهم.

وقال سمير كمونة خلال تصريحات صحفية: "الوكلاء يتحكَّمون في الكثير من المناصب بالكرة المصرية، ومش عارف أشتغل في الدوري الممتاز بسبب الوكلاء اللي بيتحكِّموا في قرارات العديد من رؤساء الأندية".

وتابع كمونة: على رؤساء الأندية عدم الاستماع للوكلاء، والنظر للمُدربين "ذوي الطموح"، والحُكم علي المدرب داخل الملعب فقط".

وقال كمونة: "تولِّيت القيادة الفنية لجمهورية شبين في موقف صعب جدًا، و"عملنا فرقة من جوه فرقة" والحمد لله حقَّقنا هدفنا في النهاية وبقينا في الممتاز ب، ورحلت عن جمهورية شبين رغم نجاحي، بعد أن شعرت بعدم التقدير".

وعن مبادرة نبذ التعصب، قال كمونة: "العديد من اللاعبين والمدربين القُدامي يستغلون السوشيال ميديا للعب "علي وتَر الجمهور" حتي يبقون في الذاكرة".