شكرا لقرائتكم خالد الغندور: نهائي القرن لا يحتمل الشحن والتعصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن أهمية مباراة الزمالك والأهلي في نهائي أفريقيا، وإقامة المباراة في استاد القاهرة ونبذ التعصب، وذلك في أول حلقة من برنامج زملكاوي عقب العودة من الإيقاف الذي فرضه عليه المجلس الأعلى للإعلام.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية على فضائية الزمالك: "مباراة الزمالك هي أهم مباراة من الممكن أن يراها أي مشجع في العالم، وربما تكون المباراة الأكثر مشاهدة وجماهيرية في مصر وأفريقيا والعالم العربي".

وتابع الغندور: "نهائي أفريقيا هي أهم مباراة في تاريخ لقاءات الزمالك والأهلي التي تمتد عبر أكثر من مائة عام، الزمالك قوي جدا والأهلي فريق محترم ويملك لاعبين مميزين، نتمنى أ، يكون التحكيم عادل وموفق".

ووجه الغندور الشكر لمسئولي الدولة المصرية واتحاد الكرة والجهات الأمنية لجهودهم في نقل المباراة من استاد برج العرب بالإسكندرية إلى استاد القاهرة.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "كان الله في عون الجماهير، نتمنى تحكيم عادل، الطبيعي أن فريق سيفرح وآخر سيحزن لكنها أحكام كرة القدم".

ودعا الغندور الجماهير من الطرفين للابتعاد عن الشحن والتعصب قائلا: "دي مباراة مصيرية ياريت الزملكاوية يتفرجوا مع بعض والأهلاوية يتفرجوا مع بعض تجنبا لأي شحن يحدث، والأفضل أن نستمتع بالمباراة بعيدا عن التجمعات مثل المقاهي".

وحسم الزمالك تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الفوز على الرجاء بنتيجة 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

وكان الأهلي قد تأهل أيضا على حساب الوداد المغربي بالفوز عليه 5 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتعد مواجهة قطبي الكرة المصرية في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حدثًا استثنائيًا؛ كونها تحدث للمرة الأولى في القارة السمراء.