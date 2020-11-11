شكرا لقرائتكم أرتيتا يجبر حسام البدرى على مشاركة محمد الننى أساسيا فى المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجبر المدرب الإسبانى ميكل آرتيتا المدير الفنى لنادى آرسنال، حسام البدرى مدرب المنتخب على الدفع بمحمد الننى لاعب الجانرز بشكل أساسى والعودة لتشكيل الفراعنة الكلاسيكى.

وأعاد المدرب الإسبانى أرتيتا، محمد الننى لمستواه القوى بعد ابتعاده فترة كبيرة عن أدائه المعهود مما تسبب فى رحيله عن الجانرز على سبيل الإعارة للدورى التركى، ليمنح البدرى الضوء الأخضر للدفع بمحمد الننى فى وسط المنتخب بارياحية نظرا للمستوى القوى الذى يقدمه فى الدورى الإنجليزى.

واستبعد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، 4 لاعبين من قائمة المنتخب النهائية وهم أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد أيمن منصور والمهدى سليمان حارس بيراميدز، وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، القائمة النهائية للفريق الوطنى استعداداً لمباراتي توجو، ذهاباً وإياباً، والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد بسام- محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- علي جبر - أيمن أشرف - محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح - أحمد توفيق - طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "قفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.