شكرا لقرائتكم رسمياً.. اتحاد الكرة يقرر مد القيد لـ30 نوفمبر بسبب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخامسية باتحاد الكرة مد فترة القيد المحلي لـ30 من شهر نوفمبر الجاري بدلا من الـ19 من الشهر نفسه تماشيا مع رغبة الأندية وللتوافق كذلك مع موعد إغلاق القيد الإفريقي وانتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا".

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أصدر مجموعة من القرارات المتعلقة بقيد اللاعبين في قوائم الأندية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الكروي الجديد 2020-2021، تتضمن مجموعة من الاستثناءات الجديدة بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشفت تقارير صحفية تونسية، مساء اليوم، عن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وافق على السماح للأندية بزيادة عدد اللاعبين المسجلين في القائمة المشاركة بالنسخة المقبلة من مسابقتى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وذكرت صحيفة "تونس الرقمية"، أن كاف قرر بشكل استثنائي رفع عدد اللاعبين المسجلين في القوائم الأفريقية المشاركة في الموسم الجديد 2020-2021 بدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية من 30 لاعبا إلى 40 لاعبًا.

فيما ذكر موقع "البطولة" المغربي، أن كاف قرر السماح للأندية المنافسة على المسابقات القارية بالقارة السمراء، بتسجيل 33 لاعبا كحد أدنى في فترة القيد الأولى حتى نهاية نوفمبر الجارى، و7 لاعبين كحد أقصى في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2021.

أضاف الموقع المغربى أن الاتحاد الأفريقي قرر أيضًا ضمن حزمة، أن يكون قيد اللاعبين بالنسبة للأندية المستثناة من الدور التمهيدي الأول للمسابقات الأفريقية، معفيًا من أداء الغرامات والتي تتضمن 500 دولار عن كل لاعب تأخر ناديه في تسجيله، في الفترة ما بين 11 و30 نوفمبر الجاري موعد انتهاء القيد.