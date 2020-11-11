شكرا لقرائتكم محمد شبانة: الأهلي يعرض على الجونة استبدال بادجي بالزامبي والتر بواليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في تلفزيون " اليوم السابع" عن أن مسئولو النادي الأهلي عرضو على نظرائهم في نادي الجونة ابدال السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر، بالزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة بداية من الموسم الجديد 2020 / 2021 ، بالإضافة لدفع 6 ملايين جنيه إضافية لإتمام الصفقة.

تابع الإعلامي شبانه عبر برنامج " مع شبانه " أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عرض علي حسام الزناتي المدير الرياضي للجونة منح الأخير خدمات بادجي نهائيا أو علي سبيل الإعارة، علي أن تتحمل الإدارة الحمراء جزء من قيمة راتب اللاعب ، ويرغب الاهلي في تدعيم هجومه بلاعب سوبر إلا أن اكتمال قائمة الأجانب أمر يحول دون ذلك حتي هذه اللحظة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.