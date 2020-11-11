شكرا لقرائتكم حقيقة مفاوضات الزمالك مع باسم مرسى للعودة مجددا للقلعة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر قريب من باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى، حقيقة مفاوضات نادى الزمالك مع اللاعب للعودة مجددا للقلعة البيضاء في الموسم الجديد.

وأكد المصدر أن باسم مرسى لم يتلق أي عرض رسمي من نادى الزمالك حتى الآن ولم يتواصل معه أي مسئول بشأن عودته للأبيض، ولكن تحدث إليه بعض الوكلاء الذين أكدوا له أن الزمالك مهتم به ويراقبه خلال الفترة الماضية ويدرس تقديم عرض لعودته مرة أخرى، في الوقت الذى يتمنى مهاجم الإنتاج العودة مجددا لنادى الزمالك والذى يعد حلما كبيرا بالنسبة له.

وكان باسم مرسى أبدى رضاه التام عن المستويات التي قدمها خلال الموسم الماضى بغض النظر عن مشاركته أساسياً أو احتياطي خلال مشوار المسابقة الشهيرة.

وقال باسم مرسي: "ربنا كارمني بالتواجد في فريق الإنتاج الحربي والحمد لله على الهدفين والتواجد بين قائمة الهدافين الدوري، الإصابة أعاقتني في بداية الموسم لكن تركيزي بعد توقف كورونا وعدت أكثر قوة، كما أشكر مدرب الأحمال الذي أقوم معه بتدريبات انفرادية بخلاف التدريبات الجماعية في الإنتاج الحربي".

أضاف باسم مرسي: "أمتلك العديد من العروض خلال الموسم الحالي لكن الأمر في النهاية يعود القرار الى إدارة الإنتاج الحربي، أركز حاليا في الكرة وسني أصبح 28 عاماً وربنا يكافئني حاليا والقادم أفضل".

تابع باسم مرسي: "لما كنت مكسر الدنيا في الإنتاج الحربي من 8 سنوات سجلت 10 أهداف والموسم الحالي قدمت موسما جيدا بتسجيل 8 أهداف".

وأكد باسم مرسي: "لحد ما ها أبطل كورة ماحدش ها يسمع صوتي نهائياً ولا ها يكون ليا مشكلة نهائياً، غيرت سيستم حياتي بالكامل أكل وشرب ونوم علشان أنا مركز في كرة القدم فقط علشان نفسي أخدم منتخب بلدي، أنا في أفضل حياتي الكروية وعايز أشتغل وأتمرن وما عنديش مشكلة أني أتدرب لمدة 7 ساعات في اليوم، لم يتبقى لي من الوقت حتى يضيع أكثر وأستغل حاليا كل دقيقة ألعبها في مباريات الدوري مع الإنتاج الحربي وليس لدي مشكلة في الجلوس احتياطياً.