شكرا لقرائتكم أسوان ينجح فى ضم محمد العشرى مدافع طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت إدارة الكرة بنادى أسوان فى الحصول على توقيع اللاعب محمد العشرى مدافع طنطا، ليكون تاسع الصفقات الصيفية لأبناء الجنوب استعداداً للموسم الجديد، ووقع اللاعب على عقود انضمام لأسوان فى حضور محمود سمكة إدارى الفريق، ومن المقرر أن ينتظم فى تدريبات أسوان بالمركز الأوليمبى خلال المرحلة الأولى من الإعداد.

وضم أسوان 9 لاعبين حتى الآن كان أخرهم محمد العشرى، وسبقه كل من، عبد الوهاب اسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، وإسلام سرى من الطلائع، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم.

فى سياق آخر، أعرب اللواء أحمد سليمان، عن سعادته بتواجد الثنائى فادى فريد وكريم الطيب بين صفوف المنتخب الأوليمبى، وقال رئيس أسوان فى تصريحات خاصة: هذا إنجاز تاريخى للنادى لم يحدث من قبل بتواجد اثنين من لاعبى أسوان فى المنتخب، وتمنى لهما التوفيق خاصة أنهما من طراز اللاعبين الكبار وسيكون لهما مستقبل كبير فى الكرة المصرية.

أضاف: حققنا الكثير من الأرقام القياسية فى الموسم الأول بالدورى كان أبرزها البقاء فى الممتاز والفوز التاريخى على الزمالك ونسعى لاستمرار العروض القوية فى الموسم الجديد وإسعاد جماهير أسوان، ونعمل على توفير كل احتياجات الفريق والجهاز الفنى فى سبيل تحقيق ذلك.

وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم مخاطبة الشركة المسئوله عن الملعب لتجهيز أرضيته والإفادة بلائحة تأجير الملعب حتى يجهز النادى المصاريف المالية المطلوبة.

كما قام مجلس إدارة أسوان أيضًا بمخاطبة شركة الكهرباء للإفادة بتكاليف إقامة المباريات ليلا، بالإضافة إلى مخاطبة الصحه والمستشفى الجامعي للتنسيق في موضوع مسحة كورونا ومواعيد الطيران الداخلي.

ويعمل مجلس أسوان على إعداد ملف كامل وعرضه على محافظ أسوان حتى يكون مع النادي في الصورة تحسبا لأي قرار في هذ الشأن.