شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدي يضم محمد عنتر من الزمالك لمدة 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية فى التعاقد مع محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك لمدة 3 سنوات بعد وصول الطرفين لصيغة تفاهم بناء على رغبة اللاعب الذى فضل الرحيل نظرا لخروجه من حسابات الأجهزة الفنية للفريق الأبيض وأخرهم البرتغالى باتشيكو المدير الفنى الحالى للأبيض .

كان على ماهر المدير الفنى للمصرى طلب التعاقد مع محمد عنتر نظرا لمعرفته الفنية بقدراته عندما كان المدير الفنى يقود الأسيوطى قبل انتقال اللاعب منه إلى الزمالك .

وأشار طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن الصفقة تمت بنجاح خلال الساعات القليلة الماضية بعد جلسة عقدت بين لجنة التعاقدات بالمصرى ومسئولى الزمالك أدت فى النهاية لتفعيل العقد .

وأضاف هاشم أن علاقة الناديين التاريخية سهلت من إتمام الصفقة خاصة وأن المصرى تعاقد من قبل مع أحمد رفعت لاعب الزمالك أيضا لمدة 3 مواسم أيضا .