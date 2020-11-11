شكرا لقرائتكم أكرم توفيق ينضم لتدريبات المنتخب الأولمبي..وتدريبات علاجية لناصر ماهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب تدريباته استعدادا للقاء كوريا الجنوبية بعد غد الخميس، والتي تحدد موعدها في الثامنة مساءا باستاد السلام ضمن برنامج إعداد الفريق لاولمبياد طوكيو.

وبدأ اليوم بإجراء مسحة للكشف عن كورونا لجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وأعقبها محاضرة فنية.

وفي المساء، خاض المنتخب الأولمبي مران قوي علي ملعب بترو سبورت حيث تم تقسيم الفريق الي مجموعات وتقسيمات متنوعة ، وأدى الثلاثي ناصر منسي وأسامه جلال ومحمد عبدالمنعم تدريبات علاجية، وانضم أكرم توفيق للتدريبات بعد دخوله المعسكر المغلق.

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر لاتحاد الكرة على العبور بالموسم الكروى الحالى لبر الأمان، وأضاف فى المؤتمر الصحفى الخاص بالدورة الودية للمنتخب الأوليمبى: أشكر اتحاد الكرة على أدائه الكبير طوال الفترة الأخيرة خاصة مع المنتخب الأوليمبى والنجاح فى التأهل للاولمبياد.

كما أكد أشرف صبحى أن مصر كانت حريصة على استضافة البطولة لتوجيه رسالة للعالم كله بأن مصر الحديثة قادرة على تنظيم واستضافة أكبر المناسبات، مضيفا أن مصر تعتبر فأل حسن على نجوم البرازيل وفى مقدمتهم رونالدينيو الذى كانت بدايته كأس العالم 97 فى مصر.

وعن تأهل الأهلى والزمالك لنهائى أفريقيا أكد أشرف صبحى أن تأهل القطبين للنهائى هو نتاج عمل قوى ومجهود كبير في مصر، مختتما تصريحاته بأن الوزارة تدعم الدورة الودية الدولية التي يشارك فيها المنتخب الأوليمبي برفقة المنتخبين الكوري والبرازيلي.

من جانبه أعرب عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن أمنياته فى حصول منتخبات مصر وكوريا والبرازيل على ميداليات فى أولمبياد طوكيو المرتقبة، وقال الجناينى على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفى المقام حالياً للحديث عن وديتى البرازيل وكوريا: أتمنى أن تحصد مصر والبرازيل وكوريا ميداليات في طوكيو، مصر بلد أمان ولدينا إجراءات محترمة ضد كوفيد 19، وننتظر انجاز جديد من شوفي غريب في الاولمبياد.

يذكر أن كويتا لاعب هيرتا برلين ورودريجو لاعب الريال قد حضرا إلى المتمر الصحفي كممثلين عن البرازيل.

ويعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعمرو الجناينى رئيس الاتحاد ورئيسى بعثتى كوريا الجنوبية والبرازيل لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية التى تنظمها مصر بمشاركة المنتخب الوطنى الأوليمبى فى الفترة ما بين 12 حتى 17 نوفمبر الحالى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة طوكيو الأوليمبية، ويعقد المؤتمر بأحد الفنادق بالقاهرة.

وشهد الدكتور أشرف صبحى يرافقه عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم وأعضاء اللجنة ، مساء الأحد الماضى تدريب منتخب مصر الأوليمبى لكرة القدم، بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب ، وجهازه المعاون، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، فى إطار الاستعداد لمواجهة منتخبات كوريا الجنوبية 12 نوفمبر الجارى، ثم الودية الثانية أمام البرازيل يوم 14 من نفس الشهر بالقاهرة فى إطار الإعداد لأوليمبياد طوكيو 2022.