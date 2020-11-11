شكرا لقرائتكم دعوة ضياء السيد لحضور حفل تكريم مكتشفي محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي ضياء السيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، دعوة لحضور حفل تكريم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و المنتخب ، والذى ينظمه اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، في الثامنة مساء غداً الأربعاء بأحد فنادق التجمع الخامس وتم توجيه الدعوة لمكتشفي محمد صلاح منذ تشأته في المقاولون العرب.

ويعد ضياء السيد أحد المدربين الذىن كان لهم دور كبير في بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء في منصب المدير الفني لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة في كاس العالم 2011 بكولومبيا والتي شهدت تألق محمد صلاح.

وجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرسنال، المقرر إقامته في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء بأحد فنادق التجمع الخامس، وعلى رأس المدعويين حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.

في سياق مغاير، شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تدريب المنتخب الوطنى الأول، بحضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في إطاراستعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو ذهابا وإيابا والمقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

كما شهد مران المنتخب تواجد محمد صلاح فى أول مران له عقب انضمامه صباح اليوم لمعسكر الفراعنة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني للمنتخب، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال المباريات الأفريقية، للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، مؤكداً دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية.