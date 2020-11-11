شكرا لقرائتكم رمضان صبحى بديل محمد صلاح فى تشكيلة الفراعنة بعد استبعاد وردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعول حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى في قيادة هجوم المنتخب أمام توجو في المباراتين المقبلتين المقرر لهام 14 و17 نوفمبر الجارى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأصبح من المؤكد أن يكون رمضان صبحى لاعب بيراميدز الجديد هو البديل لمحمد صلاح في تشكيلة الفراعنة وذلك بعدما استبعد البدرى عمرو وردة من قائمة المنتخب.

واستبعد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، 4 لاعبين من قائمة المنتخب النهائية وهم أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد أيمن منصور والمهدى سليمان حارس بيراميدز، وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، القائمة النهائية للفريق الوطنى استعداداً لمباراتي توجو، ذهاباً وإياباً، والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد بسام- محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- علي جبر - أيمن أشرف - محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح - أحمد توفيق - طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "قفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.