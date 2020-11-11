شكرا لقرائتكم المصري يقترب من التعاقد مع محمد عبد السلام مدافع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو المصرى البورسعيدى من التعاقد مع محمد عبد السلام مدافع الزمالك والمنتخب الأوليمبى بعدما منحه مسئولو الفريق الأبيض الضوء الأخضر للرحيل نظرا لصعوبة مشاركته بشكل أساسى مع الزمالك الذى يمتلك ثلاثة لاعبين على أعلى مستوى وهم محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى .

كان مسئولو المصرى قد طلبوا التعاقد مع اللاعب بصحبة زميليه أحمد رفعت الذى تعاقد معه أبناء المدينة الباسلة مقابل 6 مليون جنيه لمدة ثلاثة مواسم ومحمد عنتر الذى اقترب كثيرا من الإنتقال أيضا للمصرى .

ويسعى الجهاز الفنى للمصرى بقيادة على ماهر إلى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر على أمل المنافسة على المربع الذهبى فى الموسم المقبل خاصة وأن الفريق الساحلى لم يقم بتدعيم صفوفه منذ موسمين بسبب قرار الإتحاد الدولى بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين .

من ناحية أخرى كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، حقيقة رحيل كريم العراقي، نجم صفوف النادي البورسعيدي، في الموسم الجديد أو دخوله في أية صفقات تبادلية. وقال عدنان حلبية في تصريحات تليفزيونية "كريم العراقي مستمر معنا في الموسم الجديد ولن يرحل عن صفوف المصري". وتابع: "كل ما يُثار حول رحيل كريم العراقي أو دخوله في صفقات تبادلية مع الزمالك أمر غير صحيح".. كما أعلن عدنان حلبية، ، رحيل محمود وادي بشكل رسمي عن صفوف النادي البورسعيدي.

وتابع عدنان حلبية ": "محمود وادي رحل رسميًا إلى نادي بيراميدز وتم الانتهاء من كافة التفاصيل". وأتم: "بيراميدز تسلم الاستغناء الخاص بيراميدز ووادي أصبح رسميًا لاعبًا في صفوف بيراميدز".