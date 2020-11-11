شكرا لقرائتكم الأهلي يفاضل بين 4 عروض محلية لضم أحمد ياسر ريان بالانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين أربعة عروض محلية لإستعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسماً على سبيل الإعارة ، وتلقي الأهلي عروضاً من أندية المقاولون العرب والاتحاد السكندري وسموحة والإسماعيلي حيث أبدت هذه الأندية رغبتها في ضم المهاجم الشاب الذي إنتهت إعارته بنهاية الموسم الماضي لنادي الجونة ، وتبدو حظوظ سموحة الأكبر في الحصول على خدمات اللاعب .

من ناحية أخرى ، يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الساعات المقبلة مع السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق لمناقشته في عرض الاتحاد السكندري الذى تلقاه اللاعب مؤخرًا، ويرغب الأهلي في حسم مصير إعارة بادجي للنادي السكندري الذي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويتطلع الأهلي لتسويق اللاعب محليًا أو خارجيًا من أجل ضم لاعب أجنبي بدلاً منه وهو ما سيتم حسمه خلال جلسة بادجي مع اللاعب.

من ناحية أخرى، تلقى الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى عرضًا من نادى سموحة لاستعارته لمدة موسم تبدأ منذ فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويأتى العرض السكندرى للجناح الأنجولى بعدما بات رحيله عن صفوف القلعة الحمراء أمرًا نهائيًا وسيتم الاستغناء عنه فى غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل قيد المغربى بدر بانون بدلاً منه فى قائمة الموسم الجديد.

وينضم عرض سموحة لعدة عروض تلقاها الجناح الأنجولى خلال الفترة الماضية منها عروض محلية وأخرى من أفريقيا وتحديدًا من أول أغسطس الأنجولي بجانب عروض من البرازيل التى كان يلعب فيها جيرالدو قبل تجربته مع أول أغسطس الأنجولي الذي انتقل منه اللاعب للأهلي الصيف الماضي