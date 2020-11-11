شكرا لقرائتكم خالد القماش نافيا الاستقالة من الإسماعيلي: مستمر في خدمة بيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى خالد القماش مدير قطاع الناشئين ،عضو لجنة التعاقدات بالنادي الإسماعيلي ما نشر فى بعض المواقع بشأن تقديم استقالته ورفضه الاستمرار برعم وجود خلافات مع البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للفريق الأول ،مؤكداً أنه يتطلع دائما لخدمة الإسماعيلي فى أى مقعد ، لم أصرح عبر أى موقع ولا أنوى تقديم استقالتى فى العمل التطوعى ، ابذل قصارى جهدى من أجل العمل جليا على تطوير قطاع الناشئين والسعى فى استمراره لدعم الفريق الأول بلاعبين مميزين يكونو قادرين على الدفاع عن قميص الفريق بأفضل شكل يرضى طموحات الجماهير”.

وأتبع حديثه :” مستمر أيضا في عملى ضمن لجنة التعاقدات التى تعمل ليل نهار وعلى مدار الساعة بغية اختيار اللاعبين التى تصلح لإرتداء قميص النادى على كافة الأصعدة سعيا لتعديل مسار الفريق نحو الآفضل وعودته للمنافسة على الالقاب من جديد”.

وأتم حديثه موجها رسالة للجماهير :” اتمنى منهم مساندة الفريق وعدم الإنسياق وراء تلك الأنباء التى تستهدف إحداث بلبلة وتعطيل مسيرة الفريق الذى بدأ يخطو خطوات جادة بغرض عودته لمكانته الطبيعية بين الكبار وهو ماسيظهر نتاجه خلال منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى والبطولة العربية”.

في سياق آخر ، انهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح اجراءات الاتفاق على تنظيم وديتين ، الأولى أمام فريق “أبوشحاتة” ستقام غدا باستاد الإسماعيلية ، على أن يلتقى فريق السكة الحديد يوم الأثنين المقبل الموافق 16 نوفمبر الجارى.

تأتى الوديتان ، فى إطار تحضيرات الفريق لإستنئاف منافسات كأس العرب للأندية الأبطال ، إضافة لبطولة الدورى المحلى فى نسختها الجديدة.

ويتطلع جهاز الدراويش بقيادة البرازيلى “هيرون ريكاردو” من خلال الوديات للوقوف على مدى انسجام الوافدين الجدد مع باقى عناصر الفريق فضلا عن تطبيق مجموعة من الجمل الخططية وتلافى الأخطاء التى ظهرت خلال مباريات الموسم المنقضى.