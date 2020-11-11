شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يتعاقد مع عملاق السلة معتز حسنى المحترف بأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع اللاعب مُعتز حسنى ( 25 ) عام ، و أحد أبناء زعيم الثغر خلال مراحل الناشئين المختلفة ، قبل أن ينتقل للدارسة و الاحتراف بدوري الجامعات الأمريكي ، و عاد اللاعب من جديد لينضم لسلة زعيم الثغر و كتيبة نجوم الفريق أبطال مصر و العرب.

و يُجيد " مُعتز " اللعب في مركز لاعب الارتكاز ، و عقب إشادة الكابتن أحمد مرعى المدير الفنى و الكابتن عمرو السبخى المدرب العام باللاعب و إمكاناته الفنية توصل الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق و الأستاذ أحمد عبد المجيد عضو المجلس لصيغه أتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاث مواسم.

و يأتى التعاقد مع العملاق مُعتز حسنى " 208 سم " في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق استعدادا للبطولات المحلية التي يحمل لقبها نادى الاتحاد السكندرى و البطولات الإفريقية و العربية التي يشارك فيها زعيم الثغر هذا الموسم .