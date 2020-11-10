شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لنا الحق في تغيير مجالس إدارات الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تفاؤله بالمنتخب الوطني الأوليمبي، مؤكدًا أن الوزارة تدعم المنتخب بمنتهى القوة خاصة بعد تحقيق بطولة أفريقيا، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أيضًا تقف خلفه بكل قوة.

وأضاف «صبحي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن مصر وفي ظل جائحة فيروس «كورونا» المُستجدّ، التي تضرب العالم لكه، استطاعت أن تأتي بمنتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية إلى أرضها في إطار الدورة الودية المُقرر إقامتها في القاهرة في الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر الجاري، مشيرًا على أن مصر هي الدولة الوحيدة في الفترة الحالية التي استطاعت أن تستكمل جميع دوريات كرة القدم سواء الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، قائلًا: «لازم نبص للكوب المليان بعيدًا عن الخلافات»، موضحًا أن الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، كان قد اقترح أن تُقام الدورة خارج مصر، ولكن الوزارة تدخلت ورأت أن تُقام الدورة داخل مصر، حتى يراها العالم.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، فيما يتعلق بنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته في القاهرة 27 نوفمبر الجاري، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» هو من سيقرر حضور الجماهير من عدمه، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تطلب من اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة المصري أن يُخاطب الاتحاد الأفريقي في وقت مبكر للاستقرار على هذا الأمر.

ولفت «صبحي» فيما يتعلق بدور الوزارة الرقابي على المؤسسات والأنشطة الرياضية، إلى أن دور الوزارة موجود وحاضرًا في الأنشطة الرياضية كافة، قائلًا: «لنا الحق في تغيير مجالس إدارات الأندية في حالة ثبوت وجود مخالفات.

وأكد «صبحي» حضروه لأول تدريب للمنتخب الوطني لكرة القدم الذي حضر المتحرفين كافة، مشيرًا إلى أن هناك أنباء أفادت بعدم حضور محمد صلاح، المحترف في صفوف «ليفربول» الإنجليزي.