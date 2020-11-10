شكرا لقرائتكم خبر عن بيلينجهام ينضم لكتيبة «الأسود الثلاثة» لأول مرة في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى جود بيلينجهام أول استدعاء له للمنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، عقب خروج ترينت ألكسندر أرنولد وجيمس وارد بروس من القائمة بسبب الإصابة.

وكان بيلينجهام «17 عاما»، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني يتدرب بالفعل مع المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما وسينضم لزميله بالفريق جادون سانشو في المنتخب الأول.

اضطر ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول للخروج من القائمة بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة) في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مانشستر سيتي 1-1 أمس الأول الأحد، بينما استبعد وارد بروس كإجراء احترازي بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وتعرض ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد لكدمة في المباراة التي فاز بها فريقه على إيفرتون 3-1، لكنه ما زال ضمن قائمة المنتخب قبل أن يخضع لاختبار بدني يوم الخميس.

ويستضيف المنتخب الإنجليزي، بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت، المنتخب الإيرلندي في مباراة ودية يوم الخميس المقبل، قبل أن ينهي مبارياته في دوري أمم أوروبا بمواجهة المنتخب البلجيكي يوم الأحد المقبل ثم المنتخب الأيسلندي يوم 18 من الشهر الجاري