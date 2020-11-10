شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يدخل سباق ديفيد ألابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت إدارة نادي باريس سان جيرمان سباق ضم ديفيد ألابا، نجم بايرن ميونيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد انتهاء عقد اللاعب النمساوي مع فريقه الألماني نهاية هذا الموسم.

ووفقا لموقع صحيفة «فرانس فوتبول»، يفاضل حاليا ألابا بين عدة عروض أوروبية تريد التعاقد معه عقب رحيله عن ناديه الحالي ديفيد ألابا، من بينهم ريال مدريد وبرشلونة، ومؤخرا باريس سان جيرمان.