شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كيميتش تهدد خطة يواخيم لوف لبناء المنتخب الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع الإصابة التي تعرض لها جوشوا كيميتش وتأكد غيابه عن صفوف المنتخب الألماني في مبارياته الثلاثة الأخيرة في العام الحالي، يدرك يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني حاليا ضرورة التحلي بالمرونة في اختيار عناصر فريقه.

ولم تكن إصابة كيميتش نبأ سيئا لفريقه بايرن ميونخ الألماني فقط وإنما كانت كذلك للوف الذي يسعى لبناء أفضل وأقوى فريق ممكن استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي تأجلت إلى منتصف العام المقبل بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويبرز كيميتش ضمن أهم عناصر المانشافت ولكنه سيغيب الآن عن صفوف الفريق في المباراتين المقبلتين أمام المنتخبين الأوكراني والإسباني الأسبوع المقبل في الجولتين الأخيرتين من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا.

وقال لوف "نأمل في تعافيه سريعا وأن يعود سريعا.. سنفتقده بالتأكيد، أهم شيء هو أن يأخذ وقته ويحصل على الراحة التي يحتاجها من أجل استعادة لياقته". ويستهل المانشافت جولته الأخيرة من المباريات الدولية في العام الحالي بمواجهة نظيره التشيكي اليوم الأربعاء وديا بمدينة لايبزيج.