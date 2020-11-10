شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة البريميرليج تصدم كلوب و جوارديولا: تبديلات اللاعبين في اللقاءات لن تتغير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن موقف الرابطة من زيادة عدد التبديلات المتاحة لكل فريق في المباراة الواحدة من 3 إلى 5 تبديلات لن يتغير في المستقبل القريب.

وطالب يورجن كلوب مدرب ليفربول، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بزيادة عدد التبديلات عقب تفاقم أزمة الإصابات في فريقيهما، بسبب ضغط أجندة المباريات على مستوى الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

واستخدم الدوري الإنجليزي قاعدة التبديلات الـ5 التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عقب استئناف المسابقة في يونيو الماضي، بعد توقفها ثلاثة أشهر بفعل أزمة جائحة كورونا بهدف تخفيف الضغوط على اللاعبين.