شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر ينتقل إلى المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي المصري التعاقد مع محمد عنتر لاعب الزمالك استعدادا للموسم المقبل. ووقع محمد عنتر مع المصري لمدة 3 مواسم لينضم لصفوف الفريق البورسعيدي بشكل نهائي. وانضم محمد عنتر البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الزمالك مطلع عام 2018 قادما من الأسيوطي قبل أن يتم تغيير إلى النادي إلى بيراميدز حالياً. محمد عنتر الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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