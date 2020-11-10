شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يخضع للكشف الطبي لتحديد مصيره مع منتخب البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل نجوم المنتخب البرتغالي الليلة الماضية إلى لشبونة للتحضير لخوض 3 مباريات ستقام خلال الأيام المقبلة. وسيتم تقييم حالة كريستيانو رونالدو من قبل الأطباء البرتغاليين للتحقق من مدى إصابته في الكاحل.

وأصيب رونالدو، مطلع الأسبوع الجاري في مباراة يوفنتوس أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي أثناء تدخل مع الإسباني لويس ألبرتو. بالإضافة إلى ذلك، في المباراة الأخيرة التي خاضتها البرتغال ضد السويد، اضطر رونالدو إلى ترك المعسكر بعد أن ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19".

ويقيم المنتخب البرتغالي معسكره في لشبونة للتحضير للمباراة الودية التي ستلعب غدا الأربعاء أمام أندورا على ملعب دا لوز (بنفيكا) وسيجري اللاعبون صباح اليوم أول جلسة تدريب. وستخوض البرتغال مباراتين أخريين ضمن مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، أولها أمام فرنسا في 14 نوفمبر والأخرى أمام كرواتيا في 17 من نفس الشهر.