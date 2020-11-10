شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يصارع «قناص البايرن» على جائزة الأفضل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وقع الاختيار على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجمة جينيفر إيرموسو، لاعبي برشلونة للرجال والسيدات، ضمن المرشحين لأفضل لاعب ولاعبة في عام 2020، ضمن جوائز القمة العالمية لكرة القدم.

وينافس ميسي ثنائي بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي وجوشوا كيميتش، على جائزة أفضل لاعب. وتتنافس إيرموسو مع الدنماركية بيرنيل هاردا، والفرنسية ويندي رينار يذكر أن نسخة العام الحالي لمنتدى القمة العالمية للعبة الذي تنظمه مدريد سنويا، ستقام عن بُعد بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا.

وسيعلن منظمو منتدى صناعة كرة القدم في العالم عن الفائزين في كل فئة يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بينما سيتم تسليم الجوائز خلال الملتقى الافتراضي (WFS Live) خلال الفترة من 23 وحتى 27 من الشهر الجاري.