شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مبابي يُجبر كريستيانو رونالدو على الرحيل من يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن دخولها بقوة لفتح باب المفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي، وريال مدريد السابق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للفريق الباريسي.
ووفقا لموقع صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، أن النجم البرتغالي سيصبح بديلا للنجم الفرنسي كيليان مبابي الذي اقترب للرحيل عن صفوف الفريق الباريسي وانضمامه لصفوف ريال مدريد خاصة في ظل تعرض إيدين هازارد، لإصابات متكررة داخل الفريق الملكي.
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